Immer mehr Mamas lassen ihre grauen Haare wachsen … gut so!?

Was will mir Instagram nun also damit sagen? Ist mein Algorithmus der Meinung, ich solle meine Ansätze nicht mehr nachfärben? Dem Druck der Beauty-Industrie nicht mehr nachgeben? Tschüss, Schönheitsideale! Zugegeben: Meine Situation ist noch nicht dramatisch. Die meisten Menschen, die mich in dieser Sekunde sehen könnten, würden sich wahrscheinlich fragen: "Welche grauen Haare!?" Ja, der Ansatz ist deutlich. Die letzten blonden Strähnen sind schon wieder eine Weile her. Auch ich erkenne mich wieder in den Beschwerden, dass man mit kleinen Kindern zu Hause kaum noch Zeit für stundenlange Friseurtermine hat. Aber ich sehe sie. Die kleinen grauen Härchen! Manchmal stehen sie ab, wie kleine Antennen. Ich habe mal gehört, man solle sie bloß nicht herausziehen. (Upsi!) Ja ja, wie das nun mal mit den vermeintlichen Makeln so ist, die man an sich selbst findet: Für andere sind sie oft unsichtbar, einen selbst können sie ganz schön nerven.

Ich gebe zu, ich finde Frauen wie Alex tatsächlich mutig und nicht nur pragmatisch: Sie hat quasi ihr halbes Leben (16 Jahre lang!) damit verbracht, ihre Haare zu überfärben. Dass man davon irgendwann die Nase voll hat, ist nur verständlich. Und sie sieht bezaubernd aus, zum Beispiel hier beim Stillen – so laissez-faire: