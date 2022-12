Ich habe im Lockdown vieles vermisst. Das nicht.

Ich realisiere, wie sehr ich dieses Gefühl der Anspannung verdrängt hatte. Doch nun habe ich wieder glasklar vor Augen, wie es mich schon am allerersten Geburtstag unseres Sohnes (damals noch ganz ohne Schatzsuche und Pyjamaparty) vollkommen übermannt hatte. Am Abend, als die Gäste weg waren und das Geburtstagsbaby schlief, fiel so viel Anspannung von mir ab, dass ich hemmungslos losweinte.

Nach Weinen ist mir nach der diesjährigen Party Nummer Zwei und kurz vor (Pyjama-)Party Nummer Drei zum Glück nicht zumute. Aber doch komme ich nicht umhin mich zu fragen: Was war los mit mir, als ich der Dreifach-Feierei so widerstandslos zustimmte? Und wieso schaffe ich es immer wieder, dass ich mich zu so einem wundervollen Anlass, auf den ich mich aus tiefster Seele freue, trotz aller guter Vorsätze selbst so unfassbar stresse?

"Das ist doch eigentlich DEIN Tag!"

Da klingelt es an der Tür. Und während die kleinen Pyjama-Party-Gäste strahlend im Kinderzimmer verschwinden, drückt mir ihre Mutter, meine Freundin, eine Flasche Wein in die Hand. "Alles Gute zu acht Jahren Mutterschaft. Wahnsinn, wie du das alles machst! Komm, wir stoßen jetzt erst einmal auf dich an, das ist eigentlich dein Tag."

Für einen kurzen Moment habe ich das Gefühl, doch weinen zu müssen. Nicht vor Anspannung – sondern vor Erleichterung. Darüber, dass wahrgenommen wird, was ich alles an Vorbereitung und Liebe in diesen Tag gesteckt habe. In jeden Tag, seitdem ich Mutter bin. Und darüber, dass ich wahrgenommen werde. Ich schaue meine Freundin an und bin so gerührt, dass ich nur ein leises "Danke" herausbringe. "Ich weiß, es ist anstrengend", sagt sie, und nimmt mich in den Arm. Und weil ich weiß, dass sie damit nicht nur den heutigen Tag, sondern jeden einzelnen meint, fließt mir jetzt doch noch ein kleines Tränchen über die Wange.