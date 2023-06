Die schönsten Einladungskarten für den Kindergeburtstag? Basteln wir selbst!

Für echte Piraten: Statt Einladungskarte gibt's eine Flaschenpost

Das Motto des Kindergeburtstages steht: Piratenparty. Dann bietet es sich an, auch die Einladungskarten ganz in Piraten-Manier zu basteln. Statt schnöder Einladungskarte aus Papier oder Pappe schnappt euch leere Plastikflaschen, säubert sie, befüllt sie mit etwas Sand und gebt die Einladung, zur Schatzkarte gerollt, in die Flasche. Schon ist die geheime Piratenflaschenpost fertig. Besonders schön ist es, wenn ihr die Flasche noch verziert, zum Beispiel mit Aufklebern, Bändern und Plaketten. Lasst euer Fantasie freien Lauf!