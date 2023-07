Ihr könnt nicht (ein)schlafen? Diese 7 Lebensmittel machen euch wach

Alle Mamas und Papas, die nach einer durchkämpften, schlaflosen Nacht mit Baby oder Kleinkind am darauffolgenden Abend trotzdem nicht einschlafen können, heben jetzt einmal die Hand! Jap, ich hebe sie mit euch. Erst neulich war es wieder so weit. Die Nacht zuvor wurde mein Mini super oft wach. Er hatte wohl Albträume und konnte nicht mehr einschlafen. Dadurch ging auch mein Schlafpensum in dieser Nacht deutlich in den Keller. Ich freute mich am nächsten Abend auf eine bessere Nacht. Mit viel Schlaf. Zur Erholung. Aber: Pustekuchen! Gab es nicht. Nicht für mich. Während mein Mann zufrieden sein Schnarch-Konzert sägte, lag ich mit weit geöffneten Augen im Bett und konnte einfach nicht einschlafen. Kaffee war nicht Schuld am großen Übel! Hätte ich nur gewusst, dass es nicht gerade förderlich ist, am Abend noch diese Lebensmittel zu sich zu nehmen …