Mama trägt Matschanzug: "Kein Winter mehr ohne!"

Vernünftige Outdoor-Kleidung, darum habe ich meine Kinder immer beneidet ...

Das erste Mal, dass ich echt neidisch auf meine Kinder war? Als sie eingemuckelt in ihrem flauschig-warmen Overall seelenruhig in ihrem Kinderwagen schlummerten. Während ich bei einer geschätzten Außentemperatur von minus zehn Grad mit frierenden Händen (natürlich mal wieder die Handschuhe vergessen!) und nasskalten Beinen in meiner Jeans durch den Eisregen marschierte, auf der Suche nach einem wärmenden Coffee-to-go. Was wär ich in diesem Moment gern ein Baby. Mein eingekuscheltes Baby!

Das zweite Mal, dass ich neidisch auf meine Kinder war? Als sie fröhlich kreischend über den Spielplatz rannten, in ihrer 100 Prozent wind- und wasserresistenten Matschklamotte. Da verrutscht nichts. Da wird nichts nass oder kalt. Und am Ende des Tages werden die Teile einfach ausgezogen und abgeklopft. Wenn überhaupt. Flecken? Nebensächlich! "Was für eine ultra-praktische Erfindung!" dachte ich mir mal wieder, frierend und mit halbnassem Po vom übereuphorischen Rutschen mit den Minis. "Brauch ich auch!"

Selten habe ich so viele (positive) Kommentare für ein Kleidungsstück erhalten ...

Jetzt denken einige von euch bestimmt: Gibt es doch alles schon längst! In der Tat: Es gibt eine Reihe an Outdoor-Klamotten für Erwachsene. Regen- und wasserdicht. Aber die erfüllen nicht immer unbedingt meinen Geschmack. Mal eben die klobige Regenjacke plus -hose überstülpen, ja, geht auch. Einen Style-Award muss ich nicht gewinnen, schon gar nicht, wenn ich mit meinen drei kleinen Jungs unterwegs bin. Aber über einen Hauch von Ästhetik in der Garderobe freu ich mich trotzdem. Und so kam ich tatsächlich durch reinen Zufall, beim Scrollen durch den Online-Shop eines großen Modeunternehmens, auf meinen Overall. Bestellt. Angezogen. Heiß geliebt!

Und ich kann euch sagen: Ich kann mich nicht erinnern, dass ich mal so viele Komplimente für ein eigentlich so pragmatisches Kleidungsstück erhalten habe. Und ganz viel Interesse und Zuspruch. Eine Bekannte schrieb mir sogar über Instagram: "Machen die Frauen in Skandinavien schon lange. In Kopenhagen tragen sie die warmen Overalls vor allem auf dem Fahrrad. Im Winter." Ja, genial!