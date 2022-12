Marneles Lifestory: Zwischen Inklusion und Mama-Alltag

Was zeigst du deiner Community NICHT?

In meiner Story und meinem Feed gibt es selten andere Gesichter als Nele und mich zu sehen, ab und an mal meinen Mann oder auch engste Familienmitglieder, die vorher zugestimmt haben. Ansonsten halte ich meine Familie und auch Freunde komplett raus. Außerdem gibt es einfach private Grenzen, vor allem was die Intimsphäre von Nele angeht. Ich möchte sie in keiner Weise peinlich berühren oder etwas zeigen, was im Internet nichts verloren hat. Schon ihr Gesicht zu zeigen ist grenzwertig. Da sie aber non-verbal spricht, finde ich es wichtig, sie von vorne zu zeigen – sie drückt sich nun mal über ihre Mimik und Gestik aus.

Erntest du im Web eher Kritik oder Zuspruch? Was bedeutet das für dich im Alltag?

Das ist ganz unterschiedlich: Der Zuspruch überwiegt, aber ich habe auch schon sehr böse und heftige Kritik geerntet. Die hatten jedoch schon nichts mehr mit konstruktiver Kritik zu tun, sondern waren einfach nur respektlos, beleidigend und grenzüberschreitend. Ich wurde auch schon persönlich beleidigt und beschimpft, das tut natürlich sehr weh. Solche Nachrichten und Kommentare gehen an mir nicht spurlos vorbei. Das versuche ich aber nicht nach außen zu tragen und thematisiere es auf meinem Account eher selten. In solchen Momenten fange ich auch gerne mal an zu zweifeln.