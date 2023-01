Neu-Mamis und ihre Macken: Verändert einen das Mamasein?

"Ich komme nicht mal mehr zum Duschen!"

Diesen Satz habe ich nicht nur einmal gehört. Und ganz ehrlich, das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Gerne lass ich mich überzeugen, aber diese Form von Selbstaufgabe von jungen Mamas kommt mir paranoid vor. Allerdings hat meine Freundin Olga ihr kleines Mädchen in der Babytrage sogar mit aufs Klo genommen, wenn sie zu Besuch kam. Trennung undenkbar. Das hat mir fast die Schuhe ausgezogen und ich habe mich gefragt, ob das Baby in der Keramikabteilung nicht vielleicht eher traumatisiert werde als für einen Wimpernschlag ohne Mama. Garantiert hätte ich mir und dem kleinen Wesen für zwei Minuten Überbrückungszeit zu helfen gewusst.

Damals haben wir geraucht, heute sprechen sie plötzlich alle nur noch über Windelinhalte

Man kann machen, was man will: Junge Mamas lieben es entweder oder es ist eine Laune der Natur, dass sie über alles, was sie in Babys Windel vorfinden, detaillierten Austausch suchen. Von der Frequenz über die Konsistenz bis hin zum Geruch. Wie magisch finden sich Müttergruppen zu diesem Plot zusammen und als einzige Nicht-Mama in solchen Runden kann das schon mal anstrengend werden. Gekrönt werden diese Diskurse durch insbesondere in Cafés hochgestemmte Babys, von deren Windelpos zum Inhaltscheck eine olfaktorische Probe genommen wird. Dagegen hilft gar nichts. Selbst meine piekfeine Freundin Thea schließt sich diesem Ritual an und drückt ihr Riechorgan euphorisch auf die Windel. "Ist doch ganz natürlich. Und so praktisch", lacht sie, während ich heimlich die Nase rümpfe. Praktisch war sie eigentlich sonst nie. Doch wer Mama wird, lernt umzudenken.