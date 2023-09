Baby ohne Papa: "Es war für mich ein Schock, als ich hinterher erfuhr, dass meine Tochter ..."

Im Nachhinein erfuhr sie die ganze Wahrheit

Zum biologischen Vater ihrer Tochter steht sie bis heute in sporadischem Kontakt. "Einmal im Jahr schreibe ich ihm eine Mail mit Fotos. Es ist recht unemotional."

Für die Arbeit an ihrem Dokumentarfilm "Menschenskind!", in dem sie sich mit der Zeugungsgeschichte ihrer Tochter auseinandersetzt, führte sie zwei lange, anonymisierte Interviews mit ihm. Dabei kam heraus, was er ihr zunächst verschwiegen hatte: dass er bereits 60 Kinder gezeugt hat. Für Marina zunächst ein Schock. "Ich denke nicht, dass ich mich auf ihn eingelassen hätte, wenn ich gewusst hätte, wie viele Kinder er schon hat", sagt sie. "Es war nicht einfach, aber heute ist es Teil unserer Geschichte."

Ihre Tochter geht mit der Situation gelassen um. "Als alle Kinder in der Klasse einmal ihre Familie vorstellen sollten, sagte sie ganz cool: 'Hallo, ich bin Nelly und ich habe 59 Geschwister'", erzählt Marina lachend. "Alle Kinder haben ganz interessiert nachgefragt."

Völlige Offenheit als Voraussetzung

Für sie stand von Anfang an fest, dass sie mit ihrer Tochter offen über ihre Herkunft sprechen will. "Es war für mich die Grundvoraussetzung für diesen Reproduktionsweg." Als Nelly mit drei Jahren plötzlich eine Faszination für Babybäuche entwickelte, erklärte sie ihr, wie sie entstanden ist. "Ich wollte die Aufklärung nicht forcieren, aber ich habe gemerkt, dass es eigentlich ganz einfach ist, Kindern so etwas zu erklären", sagt sie. Warum dieses Thema so tabuisiert sei, kann sie nicht nachvollziehen. "Es ist für Kinder so leicht zu verstehen." Immer wieder stelle ihr Nelly seither Fragen zu ihrer Entstehung, doch ihren biologischen Vater habe sie bisher noch nicht kennenlernen wollen. "Ich habe ihr vorgeschlagen, diesen Mann zu treffen. In der zweiten Klasse hat sie gesagt: 'Mama, es ist noch zu früh. In der dritten Klasse vielleicht.' Jetzt ist sie in der vierten, aber sie will es noch immer nicht."