Alleinerziehende Mutter: "Ich fühle mich grenzenlos erschöpft"

Welche Vorurteile alleinerziehenden Elternteilen gegenüber gehen dir auf die Nerven?

Das Schlimmste sind Sätze wie "Bist ja selber schuld" oder "Hast Du das nicht kommen sehen?". Wieso bin ICH daran schuld, dass ich alleinerziehend bin und nicht beispielsweise mein Partner? Warum ist Schuld hier überhaupt ein Thema? Das macht die Situation nicht einfacher oder besser. Und ob ich das habe kommen sehen, spielt auch keine Rolle. Was wäre die Alternative gewesen? Mein Kind abzutreiben? Im Ernst? Das sind alles Fragen, die von den wahren Problemen ablenken, nämlich dass es zu wenig Unterstützung für Alleinerziehende gibt. Auch im sozialen Umfeld wollen sich die Leute damit nur selbst vor der Verantwortung schützen, Hilfe anzubieten. Wenn ich selbst schuld bin, dann steht mir auch keine Hilfe zu. Dann muss sich auch niemand schlecht fühlen.

Auch viele Ratschläge bewirken das Gegenteil von Hilfe: "Mach doch eine Therapie", "Mach doch eine Mutter-Kind-Kur". Das ist sind Zeitfragen. Im Fall von Therapie brauche ich wieder Kinderbetreuung und die geht von der eh schon knappen Zeit für Lohn- und Hausarbeit ab. Auch mit der Kur ist das so: Ich finde gerade erst in meinen Beruf, in meine Selbstständigkeit zurück. Das ist sehr herausfordernd. Jetzt wieder mehrere Wochen lang Pause machen, ist nicht drin. Die Hilfe muss im Alltag stattfinden und nicht erst dann greifen, wenn wir nicht mehr können!

Ich höre auch nicht gerne, wenn Leute mich als stark bezeichnen oder mich bewundern. Das ist natürlich nett gemeint, aber ich fühle mich nicht stark, sondern grenzenlos erschöpft und oft hilf- und hoffnungslos. "Ich würde das ja nie hinbekommen", sagen viele. Aber die Wahrheit ist: Natürlich bekommt das jede:r hin. Wenn du keine andere Wahl hast, klappt es auch irgendwie – aber natürlich auf Kosten der psychischen und körperlichen Gesundheit.

Welche Hürden haben gemeinsam erziehende Paare gar nicht auf dem Schirm, die für Alleinerziehende gelebter Alltag sind?

Eigentlich alles, was wir allein tun – auch wenn's nur fünf Minuten dauert. Nächte. Sich nicht aufteilen können, wer das Kind in den Schlaf begleitet, morgens mit aufsteht. Kleine Auszeiten nehmen, wenn du an den Rand der nervlichen Belastbarkeit kommst, weil das Kind zum zigsten Mal mit Essen schmeißt und trotz wiederholten Verbots an den Mülleimer geht.

Oder auch: Niemanden zu haben, der mit dir schöne Momente teilt. Die ersten Schritte, erste Worte. Es macht etwas mit mir, das allein zu erleben. Es betrübt mich, weil es sich immer so anfühlt, als würde jemand fehlen. Natürlich liegt diesem Gefühl ein Idealbild von Familie zugrunde, das in vielen Fällen nicht der Realität entspricht. Aber genau da liegt auch das Problem: Unser Bild von Familie ist extrem limitiert und das macht es allen Menschen schwer, die von dem heteronormativen Hollywood-Idealbild von "Mama, Papa, Kind" abweichen. Auch den Kindern!

Viele denken auch, mit Babysitter:in wäre ja alles möglich. Aber erstens ist das eine Geldfrage und somit ein Privileg. Ich persönlich nutze eine Babysitterin aktuell ausschließlich, damit ich arbeiten kann! Und das kann ich mir auch nur durch Unterstützung meiner Eltern leisten. Freizeit ist da gar nicht abgedeckt. Dazu kommt: Je kleiner das Kind, desto schwieriger ist es, wenn es von einer anderen Person betreut wird. Abends geht das aktuell noch nicht.

Meine Mutter hilft mir viel. Aber mit knapp 40 kann ich mir auch Besseres vorstellen, als dass meine Mutter ständig da ist. Wir ziehen nicht umsonst irgendwann aus dem Elternhaus aus. Ich fühle mich plötzlich total abhängig von meinen Eltern. Das macht viel mit meinem Selbstwert.

Und dann kommt das Thema Krankheit hinzu: Gerade jetzt tun alle so, als wäre Omikron kein Problem mehr, weil die Verläufe nicht so schwer sind. Wenn ich aber auch nur einen "leichten" Corona-Verlauf habe, kann ich mein Kind trotzdem nicht mehr angemessen versorgen und es darf NIEMAND kommen und mich unterstützen. Die einzige Möglichkeit wäre, das Kind vorübergehend abzugeben. Das ist für mich eine grauenhafte Vorstellung.

Was muss sich dringend ändern, damit Alleinerziehende in Deutschland weniger benachteiligt sind?

Es braucht zum Beispiel sehr viel mehr praktische, kostenlose Unterstützung: Haushaltshilfe, Kinderbetreuung. Nicht nur Kita, sondern eben auch für die Freizeit, also abends oder am Wochenende. Das ist aktuell eine Frage des Geldes und somit ein Privileg. Damit Alleinerziehende an der Situation nicht körperlich und seelisch zerbrechen, brauchen sie Freiräume, Entspannung und positive Aktivitäten. Das kommt am Ende vor allem auch dem Kind zugute. Eigentlich müsste es dafür je nach Alter des Kindes unbürokratische staatliche Unterstützung geben. Ich verzichte oft auf Anträge, weil ich die Kapazität dafür nicht habe. Dann sag ich mir: "Ach, das geht schon irgendwie." Ich glaube, das geht vielen Alleinerziehenden so.

Auch Arbeitszeiten und -bedingungen sind ein wichtiger Punkt. In meinem Job komme ich mit halber Zeit nicht über die Runden – schon gar nicht mit Kind. Im kapitalistischen System ist für Menschen wie für mich, die aus welchen Gründen auch immer keine volle Leistung in der Lohnarbeit bringen können, kein Platz. Grundeinkommen, faire Arbeitsbedingungen, faire Löhne, flexible Arbeitszeiten, ausreichend Kinderkrankentage, Anerkennung von Sorgearbeit als Arbeit …

Ich habe innerhalb des Systems aus Kinder- und Jugendgesundheitsdienst und Jugendamt die Erfahrung gemacht, dass es mehr Hilfe gibt, als ich dachte. Die Informationen dazu müssen aber verfügbarer sein. Wir können nicht um Dinge bitten, von denen wir nicht wissen, dass sie existieren. Auch finde ich es problematisch, dass der Fokus so auf dem Kind liegt. Es geht immer um das Kindeswohl, was natürlich auch Sinn macht, gibt mir aber das Gefühl, dass ich als Person eigentlich keine Rolle spiele. Ich bin nur als Mutter relevant, mir wird nur geholfen, weil ich ein Kind habe. Das mag praktisch aufs Gleiche hinauskommen, aber für mein Selbstbild ist das ein entscheidender Unterschied. Das verstärkt die toxische Haltung gegenüber Müttern, dass wir mit unserer Mutterschaft quasi das Recht auf unsere sonstigen Persönlichkeitsanteile abgeben, auf unsere Karrieren, Hobbys, Sozialleben. Wir müssen auch jenseits von unseren Kindern noch eine Rolle spielen und das spüren können.

Schwierig finde ich auch die fehlenden Angebote für Väter. Es gibt sehr wenige, noch weniger in anderen Sprachen (weshalb wir NICHTS finden können, weil es in der Muttersprache meines Partners selbst in Berlin KEINE Angebote gibt) und die Angebote sind nicht mal gut auf die Zielgruppe zugeschnitten. Das hat zur Folge, dass es am Ende dann doch wieder die Mütter sind, die mit Sozialarbeiter:innen, Therapeut:innen und Familienhebammen in Kontakt stehen und dafür sorgen, dass zum Beispiel eine Trennungssituation für das Kind aufgefangen wird. Damit bleibt wieder mehr Arbeit an uns hängen. Und es führt auch dazu, dass wir Hilfe bekommen, uns emotional zu ordnen, obwohl wir als Frauen auf Grund unserer Sozialisation dazu ohnehin besser in der Lage sind. Männern fehlt oft das Werkzeug, das sie hier aber wieder nicht bekommen. Und das wirkt sich schließlich negativ auf den Kontakt zwischen Vätern und Kindern aus.