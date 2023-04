Hier ist eine Liste der sieben häufigsten Spielplatz-Eltern-Typen:

Die Informierte

Mit ihr sind fünf Minuten Smalltalk an der Wippe wie fünf Ausgaben Lokalzeitung lesen. Nach dem Gespräch weiß man, in welcher Kita im Viertel Läuse ausgebrochen sind, welcher Kinderturnkurs der beste ist, in welches Familienhotel an der Ostsee man auf keinen Fall reisen sollte und wie man die Feinmotorik in welchem Alter am allerbesten fördert. Und das alles gratis.

Der lässige Dad

Er trägt gerne Sonnenbrille auf der Nase und das Handy in der Hand, während er die Schaukel anschubst. Am besten mit Airpod in einem Ohr. Der lässige Dad klettert auf dem Klettergerüst natürlich am allerhöchsten und tobt am wildesten mit seinen Kindern. Schließlich steht er voll im Saft.

Die Engagierte

Sie rennt jedem Ball hinterher, spielt unermüdlich fangen oder verstecken, und sie lobt und motiviert ihr Kind am laufenden Band. Und man fragt sich von der Bank aus: Vorher nimmt sie nur die Kondition?