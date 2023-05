Schimpfen ist fehl am Platz

Den Eltern des geschubsten Kindes rät sie, sofort dazwischenzugehen, ein klares "Nein" oder "Stopp" auszusprechen und die Grenzen des Kindes zu schützen. Eventuell ist es auch notwenig, Abstand zu nehmen vom schubsenden Kind. "Vermeiden hingegen würde ich Anschuldigungen, Beschämungen oder Belehrungen. Wir sind nicht in der Verantwortung, andere Kinder zurechtzuweisen", so Hannah Blankenberg. "Es reicht, wenn wir die Grenzen unseres eigenen Kindes deutlich machen und schützen. Zu unserem eigenen Kind könnten wir sagen: 'Ich sehe, dass der Junge gerade Schwierigkeiten hat, friedlich auszudrücken, was er fühlt oder möchte. Ich achte darauf, dass keinem etwas passiert.' Wir dürfen also auch dem fremden Kind unterstellen, dass sein Verhalten einen guten Grund hat und es nicht willentlich aggressiv oder gar ein 'böses Kind' ist."

Es ist wichtig zu verstehen, dass Kinder in diesem Alter nicht absichtlich verletzen wollen. "Aggression ist wie jedes andere Verhalten die Kommunikation von tieferliegenden Gefühlen oder Bedürfnissen. Ein aggressiv handelndes Kind braucht daher Hilfe. Jemanden, der hinter das Verhalten blickt, die Gefühle und Bedürfnisse erkennt und diesen Raum gibt. Und zusätzlich natürlich auch alternative und friedliche Strategien anbietet, um friedlich zu kommunizieren. "