Ein Kind, das beißt, ist nicht böse

Im Kindergarten werden die Namen beißender Kinder für gewöhnlich nicht mitgeteilt, um sie zu schützen. Denn nicht selten werden sie dann in eine Schublade gesteckt oder der Konflikt überträgt sich auf die Eltern, die das Problem unter sich lösen wollen. Der Schock ist oft groß, wenn Mama und Papa das erste Mal sehen, wie ihr Kind auf ein anderes losgeht oder diese Info von der Kita bekommen. Und häufig fragen sie sich, ob sie in der Erziehung etwas falsch gemacht haben. "Gerade in diesem Altersbereich ist diese Sorge absolut unbegründet", so die Pädagogin. "Eltern dürfen sich nicht die Schuld geben, sondern müssen verstehen, dass ihr Kind etwas mitteilen möchte, was es aber noch nicht kann. Dann hat man gleich eine ganz andere Ebene und nimmt das Verhalten nicht mehr persönlich."

Sie rät Eltern und Erziehern, sich die jeweilige Situation genau anzuschauen, um die Intention des Kindes zu hinterfragen. "Nur das Beißen zu verbieten, wird langfristig nichts ändern", so die Erziehungswissenschaftlerin. "Ziel muss es sein, die Bedürfnisse des Kindes zu verstehen und ihm zu helfen, seine Gefühle zu benennen oder sich anders auszudrücken."

Also nur reden, nicht schimpfen?

"Das Kind braucht klare Aussagen. Dazu muss ich aber nicht meine Stimme erheben. Man kann einmal deutlich sagen 'Ich will nicht, dass du beißt. Das tut weh.' Diese Botschaft kommt beim Kind an und reicht völlig aus. Dann kann man über die jeweilige Situation reden." Negative Emotionen sollten dabei jedoch nicht verurteilt werden. "Häufig heißt es ja 'du darfst nicht sauer sein' oder 'du sollst nicht schreien.' Zielführender ist es, dem Kind beizubringen mit Gefühlen umzugehen, nicht sie zu unterdrücken", so Stefanie Wenzlick. Sprich: Für das Kind muss klar sein, dass es völlig okay ist wütend zu sein, andere deshalb zu beißen aber nicht!