Hilfe, mein Kind wird immer frecher – was tun?

Aha. Glückwunsch, denke ich. Und was mache ich bis dahin gegen die vielen grauen Haare, die mir – manchmal aus Ärger, manchmal aus Sorge – wachsen? Dazu sagen die Wissenschaftler nämlich leider nichts.

Also stricke ich mir meinen eigenen kleinen Maßnahmenkatalog: Überschreitet mein Sohnemann mal wieder eine "Das-geht-gar-nicht-Grenze", sage ich sofort, was mich stört. Dann erkläre ich ihm, warum ich nicht möchte, dass er sich so verhält und wie er es besser machen kann. Hilft alles nichts, zeige ich ihm Konsequenzen auf. An dieser Stelle kommt dann auch gerne mal Bens Vater ins Spiel, der augenzwinkernd zu mir sagt: "Beruhigen Sie sich erst selbst, dann ihr Kind." Zugegeben: In solchen Momenten bin ich nicht gerade die Ruhe selbst. Bleiben mir zum Trost wenigstens die Forschungsergebnisse: Mein Sechsjähriger macht sich schon heute fit für den Verhandlungstisch von morgen.

Autorin: Yvonne Dast-Kunadt