Wackelzahnpubertät – alles nur eine Phase, oder?

Stimmungsschwankungen dank Wackelzahnpubertät

Was mich in der letzten Zeit ebenfalls irritiert, sind die plötzlichen Gefühlsausbrüche meines Sohnes: Erst poltert und schreit er mich an, weil ich vergessen habe, ihm sein Buch hinzulegen, im nächsten Moment ist er die Ruhe selbst und will einfach nur kuscheln. Erst knallt er die Tür zu, im nächsten Moment lächelt er mich an. Da komme ich selbst emotional kaum hinterher.

Ich habe gelesen, dass Wutausbrüche, Stimmungsschwankungen und impulsives Verhalten im Alter zwischen fünf und acht Jahren ganz einfach die innere Unsicherheit bei Kindern widerspiegeln. Es tut sich so viel, sie lernen jeden Tag Neues. Der Wechsel von der Kita in die (Vor-)Schule will gewuppt werden, in der Schule kommen neue Ansprüche auf sie zu. Sie merken, dass sie größer werden und nicht mehr so klein sind. Auch der Körper wächst. Das ist schon einiges, was sie da bewältigen müssen. Und wahrscheinlich ein kleiner Vorgeschmack auf die Vorpubertät und Pubertät.