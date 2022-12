Vorpubertät: Wie ihr eure Kids bestmöglich begleitet

Wie unterstützen Eltern ihr Kind optimal, auch wenn es früh in die Pubertät kommt?

Kommt ein Kind im Vergleich zu den Mitschülern früher in die Pubertät, bzw. sind äußere Merkmale wie das Brustwachstum schon stärker sichtbar, sollte man damit genauso umgehen, wie mit allem anderen: unaufgeregt, aber bei Nachfragen erklärend und niemals tabuisierend. Jedes Kind muss spüren: Ich bin ganz normal. Auch wenn ich vielleicht größer bin als die anderen, meine Brüste schon wachsen oder ich irgendwo Haare bekomme. Die Situation "Ich seh plötzlich anders aus als die anderen" kann eine Herausforderung sein und wird vielleicht auch manchmal als belastend erlebt. Hier ist das Umfeld und die Einbettung darin entscheidend. Wird ein Kind gut aufgefangen und hat auch für diese Sorgen und Ängste eine Anlaufstelle?

Für alle Kinder gilt: Pubertät bedeutet auch, sich neu mit dem eigenen Körper anzufreunden. Das gelingt am besten in einem wertschätzenden Umfeld und mit genug Möglichkeiten, sich in seinem Körper wohlzufühlen. Das Unterstützen bei Bewegungsaktivitäten und Sinneserfahrungen rund um den Körper ist also ebenfalls eine super Möglichkeit, das eigene Kind bei der (sexuellen) Entwicklung bestmöglich zu begleiten. Das kann jede Art von Sport, Schaukeln, Spielen, im Wasser planschen, Balancieren, Singen, genussvolles Essen und, und, und sein. Wer sich selbst gut spürt, kann oft das eigene Äußere besser ins Körperbild integrieren – auch in Zeiten von Veränderung.

Wann sollte man mit seinem Kind über die Pubertät sprechen?

Das Thema Pubertät und was sich da alles am Körper verändert, sollte spätestens, wenn das Kind in die Vorpubertät kommt, also mit etwa acht Jahren, in der Familie und auf jeden Fall auch in der Grundschule angesprochen werden. Wenn Eltern mit ihrem Kind sprechen und ihm eine gute, durchgehende Begleitung und Unterstützung bieten, vermitteln sie ihm damit: Hier, bei uns zu Hause, in der Schule usw. darf dieses Thema da sein! Und das heißt nicht, dass man alle Fragen perfekt beantworten können muss oder sich selbst keine Hilfe in Form von Büchern und Beratung holen darf. Übrigens, die Angst, Kindern (beispielsweise auch was die sexuelle Aufklärung betrifft) schon zu früh zu viel zu erzählen, darf man getrost ablegen: Erstens bekommen sie ohnehin viel mehr mit, als man denkt, und zweitens führt größeres Wissen über den eigenen Körper zu mehr Selbstbestimmtheit.