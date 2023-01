Mama schmeißt Periodenparty für ihre Tochter – und das Netz feiert!

Stoppt Stigmatisierung: Die Periode ist nicht eklig!

Erst ein paar Monate nach der eigentlichen Party lud Jade ihre Videos bei TikTok hoch – und landete damit, völlig ungeplant, einen viralen Hit. Ursprünglich wollte sie ihrer Tochter einfach nur Rückenwind geben. Ihr zeigen, bei mir findest du einen geschützten Raum und kannst mit wirklich jedem Thema kommen. Genau das hätte sie sich damals auch immer als Tochter gewünscht, erklärt sie dem Portal Yahoo News (hier seht ihr Jade auch nochmal zusammen mit ihrer Tochter). Ihre Eltern zeigten diese Offenheit in ihrer Jugend leider nicht.

Darüber hinaus wollte sie mit dem Posten der Party im Social Web auch eine Signalwirkung senden: Stoppt die Stigmatisierung der Periode! Sie ist nichts Widerliches, für das man sich schämen muss.

Denn: Obwohl die meisten Kommentare auf die Aktion positiv ausfielen, gab es auch einige negative Stimmen. Denen, die sich fragen: "Warum nur so eine Party? Das ist doch eklig!" kann Jade nur entgegensetzen: "Warum nicht?" In einem ihrer Videos, das ihr hier nochmal ansehen könnt, erklärt die junge Amerikanerin: "Wir feiern alles im Leben: jeden Geburtstag, jeden ersten Schritt, jeden Meilenstein. Warum dann nicht auch die erste Periode?" Wir finden: Recht hat sie.

Es muss vielleicht nicht gleich die ganz große Sause mit "blutigen" Muffins und Konfetti in Gebärmutter-Form sein, aber ein bisschen mehr Wertschätzung und einen liebevolleren Umgang für diesen wichtigen Moment im Leben tut unserer Gesellschaft ganz sicher gut. Denn nur so gewinnen junge Menschen auch ein gesundes Selbstbewusstsein für sich und für ihren Körper. Und, um es nochmal auf den Punkt zu bringen, machen wir uns nichts vor, ohne die Menstruation wären wir alle nicht hier! Ein echter Grund zu feiern also – oder nicht!?