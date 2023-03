Hilfe, mein Kind schlägt mich! Was kann ich tun?

Eine Leserin beschreibt ihre Situation folgendermaßen:

Meine Tochter Mia (14 Monate) schlägt mich oft ins Gesicht, manchmal sogar ohne jeden Grund. Ignorieren hilft nicht, schimpfen auch nicht. Aber wie kann ich ihre Aggressivität sonst stoppen?

Was bei der Frage mitschwingt, ist Ratlosigkeit. Die Mutter ist mit den Attacken der Tochter überfordert und weiß nicht, wie sie am besten darauf reagieren soll. Und so geht es vielen betroffenen Eltern. Deshalb haben wir die Kinderpsychologin Dr. Anita Schächter um Rat gebeten ...

Warum schlagen Kinder?

Zunächst wollen wir wissen, wieso fangen Kinder an, zu schlagen? Wollen sie absichtlich provozieren? Die Antwort von Dr. Schächter ist eindeutig:

Bitte missverstehen Sie Mias Schläge nicht als Aggressivität. Das Handlungsrepertoire von Einjährigen ist sehr begrenzt; sie probieren aus, was sie können, und warten auf eine klare Antwort. Wenn sie nicht kommt, machen sie weiter – und Ihre Unsicherheit bei Mias Attacken ist das genaue Gegenteil einer klaren Haltung.

Die Attacken des Kindes zu ignorieren, ist also keine geeignete Lösung – was hilft dann?