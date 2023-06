Kinder im Haushalt einbinden: Mit diesem Trick klappt es wirklich!

Jetzt aber zum Punkt, der Haushalt macht sich schließlich nicht von alleine. Man drückt jedem Kind im Haus einen feuchten Lappen in die Hand und sagt: "Wer das dreckigste Tuch hat, gewinnt!" Und dann einfach abwarten, was passiert. Am besten macht ihr selbst auch mit, schön langsam natürlich, um den lieben Kleinen eine faire Chance zu geben ...