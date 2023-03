100 Jahre Muttertag! Doch woher kommt der Brauch?

Irgendwo ist immer Muttertag

Ein Muttertag im Jahr reicht dir nicht? Kein Problem, dann feiere doch einfach international! In Deutschland begehen wir ihn am zweiten Sonntag im Mai, genauso wie in Österreich, der Schweiz, den Niederlanden, Dänemark, Finnland, der Türkei, Japan, Kanada, Australien, Brasilien und Australien. All diese Länder halten sich an die Vereinigten Staaten, dem Ursprungsland des Brauchs.

In Frankreich und Schweden wird der Muttertag am letzten Sonntag im Mai gefeiert. Und irgendwie ist auf der Welt fast immer Muttertag – angefangen am 2. Februar (Norwegen) bis zum 22. Dezember (Indonesien).

Der Muttertag betrifft fast alle Frauen

Klar ist der Muttertag ein Grund zum Feiern. Dennoch sollte man achtsam sein, denn für viele ist dieser Tag auch ein Anlass für Traurigkeit. Deshalb denken wir an diesem Tag auch an Frauen, die ein Kind verloren haben, die ihre Mutter verloren haben, ein angespanntes Mutter-Kind-Verhältnis haben und an die Frauen mit unerfülltem Kinderwunsch. Denn Muttertag ist für alle da!