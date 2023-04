Wenn Muttersein nicht glücklich macht

Ist es in Ihren Augen ein Widerspruch zu sagen: "Ich liebe mein Kind, aber ich würde es nicht noch einmal bekommen"?

Psychologisch gesehen sind solche Ambivalenzen etwas völlig Normales – sie gehören zum Leben dazu. Das Schwierige ist, diese wahrzunehmen und auszuhalten. Das schaffen viele nicht. Die bereuenden Mütter unterscheiden sehr stark zwischen ihrer Rolle und dem Kind. Sie lieben ihre Kinder als Personen, sind aber unglücklich in der Mutterrolle.

Warum fällt es Frauen schwer, über negative Gefühle ihren Kindern gegenüber zu reden? Diese Mütter, so schreiben Sie, behandeln ihre Kinder ja nicht schlecht.

Wenn eine Frau in unserer Gesellschaft äußert, dass sie es bereut, Kinder bekommen zu haben, wird sie ausgegrenzt und angefeindet. Man hält sie für eine Rabenmutter und bezeichnet sie auch so. Das geht so weit, dass man ihr ihre Menschlichkeit abspricht. Das habe sogar ich als Autorin zu spüren bekommen, nur weil ich mit diesen Müttern gesprochen habe. Der Umgang mit Frauen, die den Muttermythos entlarven, ist furchtbar. Daher ist das Thema ein solches Tabu.