Wie hoch sind die Kosten für einen Vaterschaftstest?

Die Kosten für einen Vaterschaftstest rangieren in Deutschland bei den einzelnen Anbietern zwischen durchschnittlich (!) 150 Euro und 600 Euro. Es kommt darauf an, was genau getestet wird. In der Regel handelt es sich um DNA-Analysen (durch Speichelentnahme im Mund der potenziellen Väter, des Kindes und ggf. der Mutter), da sie am sichersten sind. Je mehr sogenannte Gen-Orte auf gleiche Merkmale getestet werden, desto genauer das Ergebnis und desto teurer auch der Vaterschaftstest. Plus: Je mehr Beteiligte überprüft werden, desto höher die Kosten.

Das Speichelproben-Set kann entweder online erworben werden oder in einer Arztpraxis bzw. einem Krankenhaus durchgeführt werden, um dann zu einem zertifizierten Labor geschickt zu werden. Das Ergebnis kommt in der Regel nach wenigen Tagen. Erkundigt euch dafür genau bei dem betreffenden Labor. Für Express-Ergebnisse und die Beglaubigung durch einen Sachverständigen muss extra gezahlt werden.