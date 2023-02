Ist ein Baby ein Beziehungskiller? Wir fragen nach!

Tatsächlich sah es anfangs bei uns aus, als hätte eine Bombe eingeschlagen. Paul schlief nur 45 Minuten am Tag und verlangte ansonsten Dauerbespaßung. Es gab da also keine "Strahlefrau", die den Liebsten mit "Hallo Schatz" begrüßte, sondern eine aufgelöste, superfertige "Mutti", die ihm das Baby mit einem "Nimm das! Ich mache jetzt einen Ausflug in den Supermarkt – allein!" in die Arme drückte. Woraufhin Jörg sagte: "He, ich habe den ganzen Tag gearbeitet, ich brauche doch auch eine Pause!"

Solche unausgesprochenen, unterschiedlichen Erwartungen führen natürlich dazu, dass man mehr streitet. Das empfinde ich aber nicht nur als negativ. Es hält unsere Beziehung auch lebendig. Seit wir Kinder haben, sprechen wir eine viel deutlichere Sprache miteinander.

Hart ist für mich, dass sich meine Produktivität nicht mehr messen lässt. Wenn Jörg fragt: "Und, wie war dein Tag?", möchte er eigentlich hören, was ich geleistet habe. Weil er nicht sieht, dass jetzt nur noch vier statt sieben Wäschekörbe herumstehen und dass ich schon fünf Mal die Windeln gewechselt habe etc.