Es gibt diese Art von Nachrichten. Man liest die Überschrift und schämt sich fast ein bisschen fürs Weiterlesen. Kann aber nicht anders, weil so kurios. Kürzlich passiert bei dieser Zeile der Dailymail: "Mother-of-two breastfeeds fiancé twice a week". Übersetzt also: "Zweifache Mutter stillt ihren Verlobten zweimal die Woche". Was ist da los? Wir erzählen es euch.