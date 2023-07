14 Prozent höhere Wahrscheinlichkeit, Sex zu haben

Die "International Society for Sexual Medicine" aus den USA veröffentlichte eine Pilotstudie mit dem schönen Titel "The impact of sleep on female sexual response and behavior" – "Der Einfluss von Schlaf auf das weibliche sexuelle Verhalten". 171 Frauen, die keine Antidepressiva nahmen, wurden im Rahmen einer Langzeitstudie zu ihrem Sexualtrieb befragt.

Es zeigte sich, dass nur eine Stunde Schlaf mehr als sonst zu einer 14 Prozent höheren Wahrscheinlichkeit führte, mit dem Partner Sex zu haben. Die Ergebnisse zeigten auch, dass eine durchschnittlich längere Schlafdauer generell zu einer besseren Erregbarkeit führte als bei Studienteilnehmerinnen mit einer durchschnittlich kürzeren Schlafdauer.