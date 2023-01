Periodenschmerzen: Simulator lässt Männer leiden ohne Ende!

Für ein bisschen mehr Verständnis

Um eines klarzustellen: Hier geht es nicht um Schadenfreude oder darum, dass wir Frauen eine Tüte Mitleid kassieren wollen, nein! Wir wuppen das schon und sind in der Regel – Achtung, Wortwitz – dran gewöhnt. Aber ich bin mir sicher, dass es viele Frauen freuen würde, wenn ihre Partner ein bisschen mehr Verständnis aufbringen würden. Denn diese Schmerzen sind wirklich nicht von schlechten Eltern! Und da hat man eben auch mal schlechte Laune. Zurecht. Sprüche wie "Ach, das bisschen Bauchweh!" oder "Stell dich nicht so an!" gehören bei Männern, die Bekanntschaft mit dem Simulator gemacht haben, wohl bald der Vergangenheit an …