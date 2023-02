Polyamore Familie: Elena, Julia & Lara werden wieder Eltern!

Viele Polyfamilien verstecken ihre Liebe!

Polyamorie – für viele Menschen offenbar unethisch, nicht vertretbar. Das geht so weit, dass sich laut Elena und Julia viele Polyfamilien in Deutschland verstecken würden. Wie? Indem die eigenen Kinder die weiteren Eltern "Tante" und "Onkel" nennen würden: "Viele machen das auch aus familiären oder beruflichen Gründen nicht öffentlich. Sie haben große Angst", sagt Julia. Zu groß sei die Gefahr für einen Bruch mit der eigenen Familie oder Problemen im Job. Für Julia steht fest: "Ich möchte nicht, dass meine Kinder lügen müssen, um die Familie zu verheimlichen.“ Und genau deshalb kämpfen Julia, Elena und ihre Partnerinnen dafür, dass Kinder in jeglicher Konstellation sagen können, wie ihre Familie aussieht. Dass Lebensmodelle wie ihres "normal" werden. Sie selbst haben bisher kaum Ablehnung erfahren. Eine Wohnung haben sie als siebenköpfige Familie aufgrund ihrer Konstellation lange nicht bekommen. Dazu gibt es im Netz immer wieder Leute, die stänkern. Aber genau das ist für die Vier auch ein Motor. "So lange es noch Menschen gibt, bei denen wir als Familie anecken, ist das Grund genug für uns, weiter laut und sichtbar zu sein." Sie selbst machen zu 99 Prozent positive Erfahrungen im Familien- und Freundeskreis. Und als Support für andere Polyfamilien haben sie eine geheime Facebook-Gruppe für gegenseitigen Austausch gegründet.

4 Mamas und damit auch vier Hände mehr im Familienalltag!

Wir selbst lernen in unserem Interview eine ganz normale Familie kennen – mit all den glücklichen und fordernden Alltagsmomenten. Julia erzählt uns lachend: "Auch wir müssen morgens unter mega Stress drei Kinder fertig machen, Brote schmieren, Taschen packen und 15 Mal sagen, dass jetzt bitte die Socken angezogen werden müssen. Wir unterscheiden uns nicht von dem ganz normalen Familienwahnsinn. Wir sind eben nur mehr Erwachsene." Und die Kinder profitieren davon, erzählen sie uns. Zum Beispiel in Sachen Körperbewusstsein: Sie sehen zum Beispiel vier nackte Frauen im Badezimmer und lernen, dass jede Mama anders aussieht. Außerdem teilen sich die vier Mamas die Aufgaben: Eine Mama ist fürs Zähneputzen da, die andere kann gut zeichnen, die nächste hat es in Sachen Styling voll drauf. Jede von ihnen hat ihre eigene Mamarolle. Und damit niemand bei vier Müttern durcheinanderkommt, nennen die Kids sie alle anders: "Julia ist die 'Mama', da sie als erste Bauchmama war. Das entstand also aus der Historie. Viviane ist die 'Mami';, Elena die 'Mamina' und Lara ist die 'Mima'." Gemeinsam lebt die Familie in einer Wohnung mit sieben Zimmern im Rhein-Neckar Kreis.