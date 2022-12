Welche E-Autos eignen sich für Familien?

Im E-Auto-Test: Der Mercedes EVQ

Der metallic-rote Van glitzert in der Sommersonne, und ich fühle mich ertappt: Ich zähle zu den Frauen, denen in Sachen Autos vor allem die Farbe wichtig ist (und dann lange nichts). Tatsächlich aber bin ich einigermaßen begeistert, als ich starte: Wer bitte braucht aufheulende Motoren, wenn es auch mit beruhigend-leisem Surren geht? Ich sitze deutlich höher als in meiner kleinen "Knutschkugel" (wie ich meine alte A-Klasse nenne, die ich seit Jahren fahre), habe einen superguten Blick auf die Straße – und fühle mich wie eine Art Truckerin der Zukunft.

Meine siebenjährigen Zwillinge haben die mittlere Sitzreihe freigelassen und es sich (vermutlich in der Hoffnung, dass mich der räumliche Abstand davon abhält, sie an unseren Maximal-20-Minuten-iPad-Deal zu erinnern) ganz hinten gemütlich gemacht. Wir wollen an die Ostsee, und der riesige Kofferraum ist mit unseren sieben Sachen für einen Tag am Meer gefühlt gerade einmal zu einem Fünftel belegt, denn Platz ist hier wirklich reichlich.

Auf der Autobahn kommt der Wagen ganz locker auf 160 km/h – allerdings sinkt der Ladestand der Batterie dabei rapide. Das integrierte Navi führt uns zu einer Ladesäule. Diese aber ist leider auf einem Baumarkt-Parkplatz, der heute geschlossen hat: Die Schranke ist runter, meine Sorge groß. Wir schaffen es so gerade eben bis zur nächsten Säule, die leider stolze 30 Kilometer entfernt ist.

Fazit: Es fällt schwer, nach so viel Luxus wieder in unsere Knutschkugel zu steigen – aber im Moment fehlt schlicht noch das nötige "Kleingeld" für einen Wagen dieser Klasse. Ich spare mal los!