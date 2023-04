Mama verteilt im Flugzeug 200 Tütchen an Mitreisende – als Entschuldigung für ihr Baby

Der erste Flug mit Baby ist vor allem für die Eltern anstrengend

Ich musste bei dieser Geschichte unweigerlich an meinen ersten Flug mit Baby denken. Unser Sohn war gerade mal sieben Monate alt, als wir mit ihm nach Thailand geflogen sind. Erst sechs Stunden von Hamburg nach Dubai, dann noch einmal 6,5 Stunden weiter nach Phuket. Ob ich aufgeregt war? Aber so was von!

Auf der ersten Etappe saßen wir in einer Vierer-Reihe – unser Sohn verpasste seinen allerersten Flug und schlief sechs Stunden durch, ausgestreckt über zwei Sitze. Was waren mein Mann und ich happy! Fliegen mit Baby? Ein Kinderspiel für uns!

Leider ging es nicht so entspannt weiter ... Nach einem etwas längerem Stopp in Dubai war er auf dem zweiten Flug dann SEHR wach. Und irgendwann, ob der ganzen neuen Eindrücke, auch noch völlig überdreht. Ablegen in das Baby-Bassinet, das wir ihm extra gebucht hatten? Keine Chance! Entspannt bei Mama und Papa auf dem Schoß sitzen? Keine Chance! Also versuchten mein Mann und ich, wann immer es ging, mit Baby auf dem Arm oder in der Trage, zu stehen bzw. ihn zu "schuggeln". Mal vor der der Toilette, mal im Gang, mal neben der Bordküche. Kurzum: Irgendwie standen wir immer im Weg, aber schafften es so zumindest, dass unser Sohn vor Übermüdung und Reizüberflutung keine Schreiattacke bekam.

Dennoch: 6,5 Stunden Baby-Bespaßung auf engstem Raum, während alle um einen herum versuchen zu schlafen oder in Ruhe einen Flim zu schauen, waren – gelinde gesagt – verdammt anstrengend!

Ich kann die Gefühle der Mama, die die "goodie bags" verteilt hat, so gut nachvollziehen. Dieser Stress, diese Angst, die man vor so einem langen Flug mit Baby hat ... Aber ich finde es dennoch ganz schrecklich, dass sie sich offenbar verpflichtet gefühlt hat, extra 200 (!) Tüten für die anderen Passagiere zu packen. Also ob sie vor dieser großen Reise wahrscheinlich nicht schon genug zu tun hatte! Und keine Mama und kein Papa sollte doch Schuldgefühle haben, weil das Baby weint oder schreit! Fliegen ist für die Kleinen nun mal aufregend und neu ... und für die Eltern meistens auch sehr nervenaufreibend!

Mehr Verständnis und Mitgefühl

Ich gebe zu, dass auch ich nicht begeistert bin, wenn ich auf einem Flug ein Baby oder Kleinkind in der Nähe sitzen habe. Gerade, wenn wir Langstrecke fliegen, habe ich es auch lieber ruhig und hoffe natürlich, dass mein Sohn zur Ruhe kommt. Ein schreiendes Baby ist halt anstrengend und ja, bestimmt auch nervig, wenn man in der Nähe sitzt. Dennoch würde ich nie im Leben einer anderen Familie böse Blicke zuwerfen. Oder mich gar über das Baby beschweren. Ganz im Gegenteil: Wann immer es geht, versuche ich Eltern mit kleinen Kindern im Flieger freundlich zuzulächeln. Wir sitzen doch schließlich alle im gleichen Boot bzw. in diesem Fall im Flieger. Und ein bisschen Verständnis und Mitgefühl tun sicherlich allen gut!