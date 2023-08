Taufgeschenk für Mädchen: Diese Geschenkideen solltet ihr unbedingt kennen

Es ist so weit, die Taufe steht an und somit der Eintritt eines neuen Mitglieds in die Kirche. War es früher noch gängig, dass Babys meist zwischen drei und acht Monaten getauft wurden, findet heutzutage die Taufe oft im Kleinkindalter oder noch später statt, wenn das Kind das Geschehen bereits bewusst wahrnehmen kann. Ihr seid nun auch auf einer Taufe eingeladen und fragt euch, was ihr schenken könnt? Wir geben euch nachfolgend einige Tipps ...

Was schenkt man einem Mädchen zur Taufe?

Geeignete Taufgeschenke für Mädchen gibt es sehr viele. Wenn man die Vorlieben der Kleinen kennt, kann man beim Schenken eigentlich kaum etwas falsch machen. Am wichtigsten ist es jedoch, sich vorher einmal mit den Eltern abzusprechen, denn einige Geschenkideen werden gern von den Eltern, Taufpaten oder Großeltern übernommen. Neben der klassischen Taufkarte, die nach dem Lesen häufig von den Eltern für das Taufkind für später zurückgelegt wird, sind personalisierte Taufgeschenke wie diese Erinnerungskiste, traditionelle Kinderbibeln, schöne Erinnerungsalben, gravierte Schmuckstücke und klassische Geschenkideen, wie ein Taufkreuz, Kinderbesteck, ein Taufkissen mit Namen oder ein Schutzengel-Kuscheltier gern gesehen.

Die Taufkerze ist ein ganz wichtiges Symbol bei der Taufe, sie soll den Täufling ein Leben lang begleiten und den Lebensweg erhellen. Eltern bekommen sie oftmals von der Kirchengemeinde geschenkt. Sollte dies nicht der Fall sein (informiert euch als Eltern unbedingt vorher darüber), wird sie traditionell gern vom Taufpaten besorgt. Im Gottesdienst wird sie dann entzündet und von einem Taufpaten mit einem Bibelwort überreicht. Definitiv ein ganz besonderes Taufgeschenk für Mädchen und Jungen, das lange währt!