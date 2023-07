Gewinnt ein Set mit personalisierter Brotdose und Trinkflasche

"Die gehört mir!" Mit Namensaufklebern kommt alles wieder mit nach Hause: Einfach alle (Schul-)Sachen mit Namen, Telefonnummer oder Klasse markieren – mit den personalisierten Aufklebern und Kleidungsetiketten von Gutmarkiert. So werden Bücher, Hefte, Stifte, Malkasten, Turnsachen, Wasserflasche und Kleidung nicht mehr vertauscht oder verloren. Die Reinigung in der Spül- oder Waschmaschine halten die Sticker locker aus. Erhältlich in vielen Größen und Designs ab ca. 10 Euro.