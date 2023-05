Gewinnt ein Laufrad mit dem cleveren Bremsassistenten mySTOPY

Was ist mySTOPY?

Eltern kennen das Problem – die Kleinen üben das Laufradfahren und erkunden die für sie neue Verkehrswelt. Schnell befinden sich die furchtlosen Entdecker außer Reichweite und hören die Rufe ihrer Eltern nicht mehr. mySTOPY hilft euch, die Sicherheit eures Kindes zu erhöhen. Die in wenigen Minuten montierte Bremsvorrichtung für Laufräder reagiert per Knopfdruck und bremst das Laufrad bis zu einer Reichweite von 100 m sicher ab. So ermöglicht es mySTOPY euch, bei Bedarf einzugreifen.

Ihr könnte abschätzen, wann eine Situation gefährlich für euer Kind werden könnte und es nicht mehr rechtzeitig reagieren kann. Ist das Kind zu schnell unterwegs und sieht das heranfahrende Auto nicht? Könnte es eventuell zu einer Kollision mit einem Baum oder anderen großen Gegenständen kommen Für diese Situationen wurde mySTOPY entwickelt. So kann euer Kind dennoch die für seine Entwicklung wichtigen Erfahrungen sammeln – aber eben sicher!