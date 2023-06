Stapelstein Inside besteht als Ganzes aus sechs Elementen, jeweils in verschiedenfarbige Zwillingspaare aufgeteilt. Die Sets gibt es in den beiden Farbwelten "warm" und "cool". Sie werden aus dem ressourcenschonenden Material "EPP" klimaneutralisiert in Deutschland produziert. Sie sind frei von Weichmachern und Treibmitteln und zu 100 Prozent recyclebar.

Mehr Infos: stapelstein.de/inside

Gemeinsam mit Stapelstein dürfen wir zwei von euch glücklich machen, denn hier habt ihr die Chance ein Stapelstein Inside-Set in cool oder ein Set in warm zu gewinnen – Die Farbvariante pastel oder classic dürfen sich die beiden Gewinner selber aussuchen. Jedes Set hat einen Wert von 50 Euro. Viel Glück!