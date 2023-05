Leckermäuler aufgepasst: Ab wann dürfen Kinder Schokolade essen?

Was man noch über Kinder und ihr Essverhalten wissen sollte

Ernährungs-Expertin Misava Macomo weist darauf hin, dass Kinder Genussmenschen sind und intuitiv essen. Sie haben eine natürliche Neugier und Freude daran, neue Geschmacksrichtungen zu entdecken. "Indem wir ihnen erlauben, ihre eigenen Vorlieben zu entwickeln, ermöglichen wir es ihnen, eine gesunde Beziehung zum Essen aufzubauen", so die Expertin. Wir sollten Kinder also ermutigen, bewusst zu essen und ihren Körpern zu vertrauen. Süßigkeiten seien in Maßen okay, solange sie Teil einer ausgewogenen Ernährung sind.