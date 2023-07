Schon wieder Salmonellen bei Ferrero!

Das Ferrero-Werk im belgischen Arlon steht derzeit still. Und das schon wieder wegen Salmonellen! "Die gesamte Produktion wurde angehalten", bestätigte eine Sprecherin am Donnerstag (13. Juli) gegenüber der Nachrichtenagentur AFP. Bereits Ende Juni wurden Bakterien in einer Fußleiste entdeckt. Nun muss das gesamte Werk gereinigt werden, ehe die Produktion voraussichtlich in zwei Wochen wieder anlaufen kann.