Ungesunde Brotdose?! TikTok-Vater wehrt sich gegen fiese Vorwürfe der Lehrer

Tochter will nicht mehr in der Schule essen

Der dreifache Familienvater Ross Hunt aus Wales postete ein (viral gegangenes) TikTok-Video, in dem er erklärte, wie die Lehrer seiner Tochter immer wieder Kommentare über ihr "ungesundes Essen" abließen. Darin imitiert er die Lehrer seiner Tochter. Sie kritisieren sie und geben blöde Kommentare darüber ab. Sie sagen ihr sogar, was und wie sie essen soll. "Oh, iss das nicht! Iss dein Sandwich! Oh, das solltest du nicht essen", gibt er wieder.

Leider sind die Kommentare der Lehrer so schlimm geworden, dass die Tochter des britischen Vaters (ihr Name ist Isabelle) nicht einmal mehr ein Mittagessen mit in die Schule bringen möchte. Weil sie die blöden Bemerkungen einfach leid ist! "Es ist verdammt ärgerlich und es hält Isabelle davon ab, ihr Mittagessen mitzunehmen", sagt er. Es war wohl Zeit, etwas zu tun …

Papa hinterlässt Lehrern eine Lunchbox-Notiz

In seinem TikTok-Video erzählt er von seiner brillanten Lösung, um Isabelles Lehrer dazu zu bringen, sich zurückzuhalten. Und sein kleines Mädchen in Ruhe essen zu lassen: "Ich habe ein Etikett gemacht", sagt er. Darauf steht: "Willkommen in Isabelles Lunchbox! Wir sind uns des Inhalts dieser Box bewusst und freuen uns, dass sie essen kann, was sie will." Auf dem Etikett ist auch ein niedliches Foto von Isabelle zu sehen, die ihren Finger auf die Nachricht richtet.