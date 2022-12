Tischmanieren: Ab wann sollte ein Kind am Tisch sitzen bleiben?

Tischmanieren für Kinder – so läuft es in anderen Familien!

Auf unserer Facebookseite wollten wir kürzlich wissen, wie ihr das handhabt: Dürfen eure Kinder aufstehen, wenn sie fertig sind?

Die Antworten könnten unterschiedlicher nicht sein. Besonders Familien mit Kindern unter drei Jahren sind oft der Meinung, dass ihre Kids noch gar nicht genug Geduld aufbringen, um so lange zu warten. Andere wiederum berichten, dass gerade die Kleinsten am Tisch oft am längsten brauchen und so ohnehin alle zusammen sitzen bleiben.

Viele Eltern empfinden es aber auch als eine Form von Höflichkeit, dass alle aufeinander warten und legen großen Wert darauf, egal ob auswärts oder zu Hause gegessen wird. So bestehen sie auch bei den Kleinsten auf Geduld und Rücksicht.

Welche Tischregeln gibt es bei euch? 🍽

Gute Tischmanieren für kleine Kinder

Letztendlich sollte jede Familie selbst herausfinden, welche Regeln bei Tisch für sie wichtig sind und gut funktionieren. Folgende Ansätze haben sich in den meisten Familien bewährt:

Satte Kinder dürfen aufstehen, lassen die Erwachsenen aber in Ruhe aufessen. Besteht das Kind auf Aufmerksamkeit, könntet ihr beispielsweise als Kompromiss vorschlagen, dass es ein Buch aussucht und dieses am Tisch anschauen kann.

Essen mehrere Kinder gemeinsam, sollten sie Rücksicht aufeinander nehmen und warten, bis alle Kinder fertig sind. Sobald eines aufspringt, ist es auch bei den anderen mit der Aufmerksamkeit vorbei.

Mit etwa sechs Jahren sind Kinder durchaus in der Lage zu warten, bis alle aufgegessen haben. Die Wartezeit kann wunderbar mit Gesprächen über den Tag gefüllt werden.

Fernseher, Musik und Handys gehören nicht an den Esstisch.

Halten sich Kinder partout nicht an aufgestellte Regeln, wollen sie damit selten die Eltern ärgern. Kinder unter fünf Jahren vergessen diese einfach noch oft. Kaum sehen sie ihr Lieblingsbuch oder ein angefangenes Spiel, gilt ihre Aufmerksamkeit diesen Dingen und die gelernten Regeln sind vergessen.