Genervt vom Kind und kurz vorm Losbrüllen? SO löst du es besser, Mama!

Diesen Moment kennen wohl ALLE Eltern. Wenn Mini es mal wieder geschafft hat, sämtliche Knöpfe zu drücken. Dann ist man einfach nur noch G.E.N.E.R.V.T! Der Tag ist geprägt von einem chronischen "Nein, nein, nein!"-Sound. Nichts will klappen, null Kooperation. Und am Ende noch der Tobsuchtsanfall in der Drogerie. Ja, irgendwann kann dann auch Mama nicht mehr die Contenance bewahren. Steckt einem die Müdigkeit der letzten Wochen noch zusätzlich in den Knochen, türmt sich der Stress, dann sind auch wir Eltern nicht mehr so ruhig, wie wir es eigentlich gerne wären. Kurzum: Die Nerven liegen blank und Mama würde jetzt am liebsten losmeckern. Aber so richtig! Nur bringt das leider gar nichts. Wissen wir ja eigentlich auch. Außer für eine Millisekunde vielleicht, um mal so richtig Dampf abzulassen. Versteht mich nicht falsch: Völlig menschlich, dass so eine Mecker-Tirade allen Eltern mal passiert. Aber: Verbal draufloszupoltern kann bei unseren Kleinen ganz schön tief sitzen und die kleinen Seelen verbal verletzen. Und es gibt so viele bessere Lösungen, wie zum Beispiel diese von Mama Sara. Ja, mit Humor lässt sich eben fast alles besser lösen ...