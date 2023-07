"Liebe Mama, warum nervt es dich eigentlich, wenn ich nach dem 'Warum' frage?"

Liebe Mama,

ich habe so viele Fragen! Jeden Tag ploppen mehr in meinem Kopf auf und wenn ich dich dann frage, warum die Pfütze von morgens abends verschwunden ist oder warum die Vögel zwitschern, versuchst du mir geduldig die Gründe dafür zu erklären. Aber Mama, manchmal sind deine Antworten einfach zu lang und zu kompliziert, sodass ich dir noch mehr Fragen stelle. Doch nach einiger Zeit werden deine Antworten dann immer kürzer, ehrlich gesagt, zu kurz, um sie zu verstehen, und dein Ton wird immer unfreundlicher. Dann habe ich das Gefühl, ich nerve dich mit meiner Fragerei – dabei will ich doch nur alles verstehen, was ich um mich herum wahrnehme. Ich will wissen, warum wir bei einer roten Ampel stehen bleiben müssen oder warum ich die Apfelkerne nicht mitessen soll.

Und bei manchen meiner Fragen scheinst du zu denken, ich stelle sie nur, weil ich das nicht tun will, worum du mich bittest. Dabei will ich nur den Grund verstehen, warum ich gewisse Dinge machen oder nicht machen soll. Etwa wenn dich frage, warum ich die Zähne nach dem Essen putzen muss oder warum ich abends nur eine Sandmann-Folge gucken darf. Nach dem fünften "warum?" kommt dann manchmal ein genervtes "weil ich das so sage!" von dir. Und das macht mich sehr traurig. Denn ich will doch nur eine Antwort von dir, die ich verstehe und das ist keine gute Antwort auf meine Fragen.

Manchmal stelle ich dir auch ein und dieselbe Frage öfter, wie etwa, warum Papa heute noch nicht zu Hause ist. Ich weiß zwar, dass du mir schon gesagt hast, dass er noch etwas einkauft, aber zum Abendessen rechtzeitig wieder da ist, aber mich beruhigt es einfach, wenn du mir das öfter als nur einmal erklärst.

Und bei der Frage nach der verschwundenen Pfütze fand ich deine Antwort, dass die Sonne heute besonders durstig war, so toll, dass ich sie einfach öfter hören wollte – so wie mein Lieblingsbuch zum Einschlafen. Bitte sei so lieb, und beantworte mir diese Frage einfach immer wieder, Mama. Ich mache das nicht, um dich zu ärgern, sondern nur, weil ich deine Antworten so sehr mag.