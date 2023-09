"Weißt du, Mama, so hat sich das erste Mal 'Babysitten über Nacht' für mich angefühlt!"

Dass Oma mich an diesem Abend ins Bett bringt, nun, das hatte ich irgendwie so hingenommen. Es war ja auch kein anderer da. Und ich mag Oma. Warum also nicht. Sie erzählte mir auch eine ganz tolle, frei erfundene Gute-Nacht-Geschichte. Die war so lustig. Leider schlief ich dann nicht so schnell ein, wie bei euch beiden. Aber irgendwann fielen wohl meine Augen zu. Oma würde später im Gästezimmer nebenan schlafen, das hat sie mir versprochen. Aber sie schlief bei mir im Bett ein. Das war kuschelig-schön.

Ich fand es dann aber sooo beruhigend, im Halbschlaf deine Stimme zu hören. Du flüstertest mir wie versprochen "Wir sind wieder da, schlaf schön weiter" ins Ohr und gabst mir einen sanften Kuss auf die Wange. Ich schlief schnell tief und fest weiter.

Alles in allem war der erste "ganze" Abend ohne euch doch total cool. Vielleicht müssen wir uns in Zukunft weniger Gedanken bei sowas machen. Ich bin ja jetzt auch schon groß. Und solange ihr nur wiederkommt, ist doch alles schön.

Mama und Papa, danke, dass ihr immer an meiner Seite seid. Auch wenn ihr mal ein paar Stunden nicht da seid, habe ich das Gefühl, ganz nah bei euch zu sein. Das ist toll.

Dein Krümel