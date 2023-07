Leidenschaftlich, impulsiv und konfliktbereit: So ticken Widder-Eltern in der Erziehung

So ticken Widder als Eltern

Widder, geboren zwischen dem 21. März und dem 20. April, wollen am liebsten mit dem Kopf durch die Wand. Macht sich das in der Erziehung bemerkbar? Tatsächlich gelten Eltern dieses Sternzeichens als sehr leidenschaftlich und engagiert in der Erziehung ihrer Kinder. Sie haben klare Vorstellungen davon, wie sie ihre Kinder erziehen möchten. Dabei können sie manchmal etwas stur sein und wenig Kompromisse eingehen.