8 extrem wichtige Dinge, die wir unseren Söhnen schon früh beibringen sollten

8. Care- und Hausarbeit sind nicht nur Frauensache

Last but not least: Erklärt euren Kleinen, dass nicht nur die Frauen fürs Wäschewaschen, Aufräumen und Putzen zuständig sind, sondern eben auch Männer. Und, ja, auch Väter können zu Hause bleiben, während die Mutter arbeiten geht. Alles ist möglich. Löst die veraltete Rollenverteilung schon früh in den Köpfen eurer Jungs auf.