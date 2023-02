Daran merkt ihr, dass euer Sohn ein richtig COOLER Mann wird

5. Euer Sohn nimmt Schwächere in Schutz

Wenn Mini weiß, dass Stärke nichts mit Macht, Ausgrenzung oder Hochnäsigkeit zu tun hat, habt ihr schon einiges richtig gemacht. Es ist doch schön zu sehen, wenn sich der eigene Sohn für Schwächere einsetzt – und weiß, dass etwa eine Beeinträchtigung nichts ist, worüber man sich lustig machen sollte.

6. Euer Sprössling DARF auch kochen und tanzen

Ihr lasst eueren Sohn auch an den Herd, bringt ihm das Kochen bei oder übt mit ihm den Walzer im Wohnzimmer? Und all das, weil er es gerne möchte? Nun, welche Frau wünscht sich nicht einen Mann, der tanzen und kochen kann (*kleines Augenzwinkern*). Spaß beiseite: Schön, wenn euer Junge weiß, dass an solchen Fähigkeiten absolut nichts Weiches ist. Und sein(e) spätere(r) Partner wird sich auch darüber freuen!

7. Euer Sohn hat auch Freundinnen

Lädt Mini als Junge auch Mädchen zu seinem Geburtstag ein? Oder hat er neben Best Buddy auch eine beste Freundin? Schön. Dadurch werden ihnen neue Welten geöffnet. Habt ihr schon einmal gemerkt, wie "anders" Jungen mit Mädchen spielen? Mit ihren Kumpels wird's häufig (noch) wilder. Das kann auch zeigen, dass euer Sohn Einfühlungsvermögen und Empathie besitzt. Wenn Emma mal nicht auf den Baum klettern will, freut er sich eben auch darüber, mit ihr ruhig ein Brettspiel zu spielen. Und: Wenn Jungen in der Kindheit immer auch mit Mädchen befreundet waren, nimmt die Wahrscheinlichkeit sicherlich ab, dass sie Frauen ab der Pubertät als bloße Sex-Objekte sehen.

8. Ihr seid eurem Kind ein gutes Vorbild

Schon klar, dass wir als Mamas hier nicht DAS Vorbild sind. Wir sind eben Frauen, keine coolen Männer (wenn auch coole Socken!). Aber wer einen Partner hat, der einen respektvoll behandelt. Der für einen da ist, der hilfsbereit, verlässlich und einfühlsam ist. Mit dem man eine liebevolle Einheit bildet – nun, das macht auch viel mit eurem Jungen. Euer Sohn hat also ein Vorbild, ja, einen Helden, zu dem er aufschaut.