Geschwisterzimmer: Wie lange geht das gut?

Ein Zimmer für zwei (oder drei): Manchmal ist es einfach der Wohnsituation geschuldet, die kein eigenes Zimmer für jedes Kind zulässt. Manchmal ist es auch volle erzieherische Absicht der Eltern, Geschwistern ein gemeinsames Kinderzimmer einzurichten.

In der Idealvorstellung beschäftigen sich die Kinder gegenseitig, unterstützen sich, harmonieren und gehen eine innige Geschwisterbeziehung ein. In der Realität können sich Geschwister aber auch gegenseitig nerven – und im Extremfall in einen Dauerkonflikt gehen, der das ganze Familienleben überschatten kann. Das lässt sich vermeiden. Es darf nur niemand erwarten, dass es immer harmonisch zugeht. "Geschwister haben in einer Stunde zwölf Streits", sagt Nicole Lellinger, die in der Nähe von Querfurt Familienberatung anbietet – und übertreibt damit nur ein kleines bisschen ... manches bekommen die Eltern nämlich gar nicht mit, weil kleine Konflikte sich auch schnell wieder in Luft auflösen. Aber wenn doch einmal Streit um ein weggenommenes Spielzeug oder eine blöde Bemerkung hochkocht, rät Lellinger, "als Erwachsene nicht immer gleich dazwischenzugrätschen". Der bessere Weg: erst den Kindern die Möglichkeit geben, selbst eine Lösung zu finden. Das fällt Eltern schwer, und das hat seinen Grund: "Bei Streit fühlen sich Eltern oft ohnmächtig", berichtet die Hamburger Familienberaterin aus ihrer täglichen Berufspraxis, "weil es das in ihrer Vorstellung gar nicht geben darf. Dann empfindet man einen Streit als eigenes Versagen."

Was allerdings zu nichts führt – ebenso wenig wie Schuldzuweisungen. Entscheidend ist etwas ganz anderes: an die Ursachen heranzukommen. Dr. Filip Caby, Chefarzt der Kinder- und Jugendpsychiatrie am Marien Hospital in Papenburg: "Auch wenn sie es nicht sagen würden: Kinder haben das Bedürfnis, dass die Eltern auf die Regeln aufpassen." Eltern werden also als Detektive und als Schiedsrichter gebraucht. Nicht aber, auch das macht Caby klar, als Diktatoren: "Wichtig ist, dass die Kinder in den Regelungsprozess eingebunden werden und dass Eltern sich auch wirklich dafür interessieren, was sie an Vorschlägen machen."