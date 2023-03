Imaginärer Freund: Ein guter Kumpel für kleine Kinder

Ein unsichtbarer Freund spendet Trost und muss auch als Sündenbock herhalten

Und damit sind wir auch schon bei den positiven Auswirkungen, die ein imaginärer Kumpel auf seinen "Erschaffer" hat: "Fantasiefreunde sind nicht nur Spielgefährten", weiß Erzieherin Delaram Gholizadeh: "Sie können Sprachrohr, Tröster, Verbündeter und sogar Sündenbock sein." So kann der imaginäre Freund für eine simple Ausrede herhalten ("Ich hab das nicht kaputt gemacht, das war Olmo!"). Er leistet noch viel mehr: "In stressigen Situationen kann der Fantasiefreund ein Kind beruhigen – häufig viel besser als ein Erwachsener. Und das Kind kann durch ihn Gedanken äußern, die es sich selbst nicht auszusprechen traut", erklärt Delaram Gholizadeh weiter. "Wenn der Fantasiefreund also plötzlich will, dass das Geschwisterchen 'wieder weggeht', sollten die Eltern das zum Anlass nehmen, mit dem Kind über seine Rolle in der Familie zu sprechen – und ihm die Sorge nehmen, dass sein Platz durch den Nachwuchs bedroht ist."

Keine Panik! Irgendwann verabschiedet sich der imaginäre Freund von selbst

Wünscht sich dein Kind also einen freien Platz am Essenstisch für seinen Olmo, verfallt nicht in Panik, sondern spielt einfach mit. Euer Kind hat offenbar eine lebendige Fantasie. Außerdem sucht es selbstständig nach Möglichkeiten, seine Erlebnisse besser zu verarbeiten. Das sind zwei gute Nachrichten. Akzeptiert Olmo daher als das, was er ist: ein freundlicher Besucher, der zwar unangemeldet auftaucht – aber genauso eines Tages wieder verschwindet. Und bis dahin kann er euch viel über die Wünsche, Sorgen und Ängste eures Kindes verraten.

