Genau aus diesem einfachen Grund hat mein Kind das Recht, verwöhnt zu werden!

Du kommst zur Welt, mein Kind, ganz nackt und ohne Erwartungen. Plötzlich bist du hier, in einer lauten, kalten Welt, die so viel Spannendes, Aufregendes, Tolles und Beängstigendes mit sich bringen wird. Du wirst viel Freude erleben, wirst tanzen und singen, durch Pfützen hüpfen und Schneemänner bauen. Du wirst lachen am Strand und schaukeln und kichern, Freunde finden und die Welt erkunden.