"Liebe Mama, lieber Papa, bitte habt keine Angst, mich zu sehr zu verwöhnen!"

Liebe Mama, lieber Papa,

das muss ich euch unbedingt sagen! Bitte hört nicht auf die anderen. Die wissen doch gar nicht, was in mir vorgeht, wenn ihr mich "verwöhnt", wie sie es nennen. Das ist grundsätzlich ein Problem der Erwachsenen, finde ich, dass sie immer denken, sie wüssten, was gut für einen ist. Dabei sind sie doch nicht ich – woher sollen sie es da wissen?! Manchmal wundere ich mich allerdings trotzdem, auf was für Ideen manche von euch Großen so kommen. Schließlich wart ihr doch auch alle mal Kinder, könnt ihr euch daran nicht mehr erinnern?

Also, das ist nämlich so: Wir kommen ziemlich plötzlich in diese laute, kalte, helle Welt und sollen uns auf einmal an ganz viel Neues gewöhnen. Immerhin euch kenne ich schon länger. Mama, dich, weil ich die ganzen Monate in deinem Bauch war, deinen Herzschlag, deine Verdauungsgeräusche, deine Gefühle und einfach alles mitbekommen habe. Und dich, Papa, weil du immer so liebevoll und beruhigend und manchmal auch witzig mit mir gesprochen und mir sogar deine Lieblingsmusik vorgespielt hast.

Ihr seid mir nah – ich brauche euch (noch)

Und genau darum, weil ihr auf dieser Welt anfangs das einzige wart, was ich kannte, war es für mich unglaublich wichtig, dass ihr immer bei mir seid – oder zumindest einer von euch. Da kann ich es einfach nicht fassen, wenn jemand "Fremdes" daherkommt und sagt, ihr sollt mich nicht ständig herumtragen, ihr würdet mich ja nur verwöhnen. Ganz ehrlich, es geht um meine Grundbedürfnisse, Grundbedürfnisse wie Sicherheit, Geborgenheit, Nähe und Verbundenheit. Und unsere Beziehung, die wir umso intensiver aufbauen, je mehr und je länger wir zusammen sind. Meine Haut liebt es, eure Haut zu berühren. Alles fühlt sich dann so stimmig und lebendig an, wenn ihr mich haltet. Und ich fühle mich einfach nur wohlig aufgehoben, und mein Vertrauen (in die Welt) kann wachsen.