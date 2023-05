Wenn Kinder Tote sehen können – wie geht man damit um?

Unsterbliche Seele

Gerade in spirituellen Kreisen und letztlich ja auch im Christentum geht man davon aus, dass die Seele unsterblich ist. Und einige Menschen glauben auch, dass manche Seelen es (zunächst) nicht schaffen, die Erde zu verlassen. Dann weilen sie als "Geister" noch unter uns – und wer weiß, es mag Kinder geben, die eine so feine Wahrnehmung haben, dass sie etwas sehen, was für uns unmöglich – da nicht sichtbar – erscheint. Es lässt sich eben nicht alles mit dem Verstand erklären, manchmal kommt auch dieser an seine Grenzen. Daher darf hier jede/r an das glauben, was er/sie für richtig hält ...