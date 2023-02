"Ich will da nicht hin": Darf man Kinder zu einem Hobby zwingen?

Kinder treffen Moment-Entscheidungen

Ob Sport, Musikschule oder gar Treffen mit Freunden: Kinder haben bis ins Grundschulalter hinein noch kein Verständnis dafür, welche Folgen eine Anmeldung oder eine Verabredung mit sich bringt, erklärt mir Imke Dohmen (45, verheiratet, zwei Kinder, Mamacoachin, Podcasterin und Autorin aus Hamburg, www.imkedohmen.de), und was es bedeutet, diese zu canceln. Ihnen fehlt der Weitblick, sie entscheiden immer nur aus dem Moment heraus und immer nur für sich selbst. Wenn Kinder sich also gegen ihr Hobby oder das Treffen mit einer Freundin, einem Freund aussprechen, ist das gar nichts gegen den Kurs oder die Freundin, sondern eine Momentaufnahme: "Ich bin HEUTE müde, ich will im Dunkeln nicht mehr draußen unterwegs sein, ich will HEUTE lieber kuscheln."

Bei Kindern zwischen etwa fünf und sieben Jahren kommt übrigens noch ein weiterer Aspekt hinzu: Sie befinden sich innerlich wie körperlich in einem enormen Wachstumsprozess. Sie lernen langsam loszulassen, begreifen ihre Umwelt noch mal anders und sind deshalb nach einem normalen Kita-Alltag oft schon platt. Wachsen ist einfach kräftezehrend!

Auf unsere Ballett-Situation bezogen könnte das bedeuten: Im Sommer war meine Tochter emsig bei der Sache, doch nun im Winter ist ihr in der Umkleide oft zu kalt. Zudem kann ich ihr beim Wachsen gerade zusehen, vielleicht ist sie deshalb nach der Kita einfach energieloser als noch vor ein paar Monaten. Aber was heißt das jetzt für den Moment: Soll ich meinem Kind "in den Hintern treten" oder auf sie hören und nach Hause fahren?