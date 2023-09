1. Frühes Ankündigen

Überlegt euch vorher, wann ihr spätestens los müsst oder wollt – und kündigt euren Plan RECHTZEITIG an. So kann sich euer Kind schon mental auf den Heimweg vorbereiten. Zum Beispiel so: "Wir werden in 10 Minuten nach Hause gehen. Solange kannst du noch spielen." Das Akzeptieren fällt so häufig viel leichter.

2. Eigenes Befinden ehrlich wiedergeben

Sagt eurem Mini ganz ehrlich, wie es euch geht. "Weißt du, Schatz, ich bin super müde und ich habe Hunger. Es ist schon so spät und wir haben so viel gespielt. Jetzt freue ich mich aufs Abendessen mit dir."

3. Klare, deutliche Sätze verwenden

Redet nicht um den heißen Brei herum. Wählt viel lieber klare, deutlich verständliche Sätze, die keine Missverständnisse aufkommen lassen. "Wir fahren jetzt los!": So versucht euer Frechdachs vielleicht auch weniger zu diskutieren.