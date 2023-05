Der Lernturm - hilft er meinem Kind bei der Entwicklung?

Die Vorteile eines Lernturms

Ein Lernturm bietet viele Vorteile für Kinder und Eltern. Durch die erhöhte Position können Kinder besser sehen, was um sie herum passiert und sind dadurch motivierter, sich aktiv am Geschehen zu beteiligen. Sie können beispielsweise in der Küche mithelfen oder beim Basteln am selben Tisch sein wie die Eltern und haben dabei immer eine stabile Plattform unter den Füßen. So bietet ein Lernturm auch für Eltern viele Vorteile: Sie müssen nicht ständig ihr Kind hochheben oder auf einen Stuhl stellen, um ihm etwas zu zeigen. Außerdem können sie ihre Aufgaben erledigen, während das Kind sicher im Lernturm steht und spielt.